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ПРОИСШЕСТВИЯ

Центр Ростова стоит в пробках

13:35 Пятница, 11.08.2017


Центр Ростова стоит в пробках. По данным сервиса Яндекс. Пробки на 13 часов, средняя скорость потока на проспекте Буденновском составляет 5 километров в час. Дорожную ситуацию осложняют ремонтные работы на нескольких улицах. Кроме того, по сообщениям очевидцев, улица Социалистическая перекрыта сотрудниками МВД.

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Центр Ростова стоит в пробках

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