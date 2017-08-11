Центр Ростова стоит в пробках
Центр Ростова стоит в пробках. По данным сервиса Яндекс. Пробки на 13 часов, средняя скорость потока на проспекте Буденновском составляет 5 километров в час. Дорожную ситуацию осложняют ремонтные работы на нескольких улицах. Кроме того, по сообщениям очевидцев, улица Социалистическая перекрыта сотрудниками МВД.
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