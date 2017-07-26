Туляремия на Дону: первый за 20 лет случай зарегистрирован в Азовском районе
Первый случай заболевания туляремией за последние 20 лет зарегистрирован на Дону в Азовском районе. Об этом «Дон-ТР» сообщили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора.
Распространителем болезни являются грызуны и кровососущие насекомые. В связи с обнаружением заболевания в Азове проводится обработка подвалов всех жилых помещений.
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