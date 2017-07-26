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ПРОИСШЕСТВИЯ

Туляремия на Дону: первый за 20 лет случай зарегистрирован в Азовском районе

10:46 Среда, 26.07.2017

Первый случай заболевания туляремией за последние 20 лет зарегистрирован на Дону в Азовском районе. Об этом «Дон-ТР» сообщили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора.

Распространителем болезни являются грызуны и кровососущие насекомые. В связи с обнаружением заболевания в Азове проводится обработка подвалов всех жилых помещений.

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