Туляремия на Дону: первый за 20 лет случай зарегистрирован в Азовском районе

Первый случай заболевания туляремией за последние 20 лет зарегистрирован на Дону в Азовском районе. Об этом «Дон-ТР» сообщили в территориальном отделе управления Роспотребнадзора.

Распространителем болезни являются грызуны и кровососущие насекомые. В связи с обнаружением заболевания в Азове проводится обработка подвалов всех жилых помещений.