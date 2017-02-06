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ПРОИСШЕСТВИЯ

У ростовчанина изъяли 40 пакетов с амфетамином

16:04 Понедельник, 06.02.2017

40 пакетов с амфетамином изъяли полицейские у ростовчанина. По информации регионального управления МВД, у мужчины обнаружили почти 11 граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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