У ростовчанина изъяли 40 пакетов с амфетамином
40 пакетов с амфетамином изъяли полицейские у ростовчанина. По информации регионального управления МВД, у мужчины обнаружили почти 11 граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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