Убийство на трассе «Ростов-Таганрог»: выяснились новые подробности

По поступившей к нам информации, человек, расстрелявший автомобиль на трассе «Ростов-Таганрог», был полицейским, а его жертвами стали бывшая и жена и тесть. Женщина от травм скончалась на месте. Ее отец был ранен, но смог назвать полицейским имя нападавшего. По его словам, бывший муж его дочери поравнялся с их автомобилям, после чего начал стрелять.