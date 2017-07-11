Убийство на трассе «Ростов-Таганрог»: выяснились новые подробности
По поступившей к нам информации, человек, расстрелявший автомобиль на трассе «Ростов-Таганрог», был полицейским, а его жертвами стали бывшая и жена и тесть. Женщина от травм скончалась на месте. Ее отец был ранен, но смог назвать полицейским имя нападавшего. По его словам, бывший муж его дочери поравнялся с их автомобилям, после чего начал стрелять.
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