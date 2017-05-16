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ПРОИСШЕСТВИЯ

Упавшее на остановку в Ростове дерево не было аварийным

18:10 Понедельник, 15.05.2017

Дерево, которое сегодня 15 мая, смяло остановку в Ростове-на-Дону не было аварийным и упало из-за сильного дождя и порыва ветра. Об этом сообщил глава администрации Ворошиловского района по вопросам коммунального хозяйства и строительства Егор Долматов.
Напомним, инцидент произошел на пересечении улицы Ленина и проспекта Нагибина. В результате пострадала женщина. Ее доставили в БСМП. Врачи оценивают ее состояние, как стабильное, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Виктор 16.05.2017

Не было никаких чрезвычайных погодных явлений. Почитайте прогноз гизметео и форека. И фактически опасных явлений не Было! Местный МЧС рассылая смс предупреждения прикрывает себя. На проспекте Ленина во дворах очень много больших старых деревьев которые скоро рухнут сами, не говоря уж про ветер силой 7-12 м/с. Разруха она в головах.