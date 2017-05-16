Упавшее на остановку в Ростове дерево не было аварийным

Дерево, которое сегодня 15 мая, смяло остановку в Ростове-на-Дону не было аварийным и упало из-за сильного дождя и порыва ветра. Об этом сообщил глава администрации Ворошиловского района по вопросам коммунального хозяйства и строительства Егор Долматов.

Напомним, инцидент произошел на пересечении улицы Ленина и проспекта Нагибина. В результате пострадала женщина. Ее доставили в БСМП. Врачи оценивают ее состояние, как стабильное, сообщает пресс-служба городской администрации.