Уроженец Дагестана за содействие терроризму получил в Ростове пять лет тюрьмы

Пять лет колонии общего режима за содействие терроризму. Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении уроженца Дагестана Джабара Джабарова. По данным следствия, в июле 2014 года Джабаров вступил в преступный сговор с одним из участников запрещённой в стране террористической организации ИГИЛ и перевёл на указанный им банковский счёт 45 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал свою вину.

«Сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде в особом порядке судебного разбирательства состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении Джабарова. Подсудимый, являясь приверженцем радикальных исламских взглядов, вступил в сговор с одним из участников незаконного вооружённого формирования ИГИЛ. Он перевёл 45 тысяч рублей на банковский счёт, предназначенный для обеспечения деятельности ИГИЛ. Подсудимый признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — прокомментировала сотрудник пресс-службы Северо-Кавказского окружного военного суда Эмилия Хмара.