Уточненная информация по пожару в Усть-Донецком районе
Уточненная информация по природному пожару в Усть-Донецком районе от МЧС. По состоянию на 20 часов 20 августа площадь, пройденная пожаром, составляет 4870 гектаров.
По данным ведомства, в настоящий момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Ведутся работы по локализации и ликвидации локальных очагов горения. Есть очаги тления, проводится их дотушивание.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выполнили замеры воздуха в районе пожара. Концентрация примесей угарного газа и окисов азота находится в допустимой норме.
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Из 5000га 2500га это памятник природы Кундрюченские пески т.е. разнообразная флора и фауна в т.ч. красноанижная.Кабаны,косули и даже заходили волки.Все, все потеряно на ближайшие 20-25 лет.Это трагедия всего юга России.