Уточненная информация по пожару в Усть-Донецком районе

Уточненная информация по природному пожару в Усть-Донецком районе от МЧС. По состоянию на 20 часов 20 августа площадь, пройденная пожаром, составляет 4870 гектаров.

По данным ведомства, в настоящий момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Ведутся работы по локализации и ликвидации локальных очагов горения. Есть очаги тления, проводится их дотушивание.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выполнили замеры воздуха в районе пожара. Концентрация примесей угарного газа и окисов азота находится в допустимой норме.