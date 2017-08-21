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ПРОИСШЕСТВИЯ

Уточненная информация по пожару в Усть-Донецком районе

20:47 Воскресенье, 20.08.2017

Уточненная информация по природному пожару в Усть-Донецком районе от МЧС. По состоянию на 20 часов 20 августа площадь, пройденная пожаром, составляет 4870 гектаров.

По данным ведомства, в настоящий момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Ведутся работы по локализации и ликвидации локальных очагов горения. Есть очаги тления, проводится их дотушивание.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выполнили замеры воздуха в районе пожара. Концентрация примесей угарного газа и окисов азота находится в допустимой норме.

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валерий 20.08.2017

Из 5000га 2500га это памятник природы Кундрюченские пески т.е. разнообразная флора и фауна в т.ч. красноанижная.Кабаны,косули и даже заходили волки.Все, все потеряно на ближайшие 20-25 лет.Это трагедия всего юга России.