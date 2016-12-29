Утреннее ДТП в Чертковском районе унесло жизнь человека

На автодороге недалеко от поселка Чертково сегодня утром произошло серьезное ДТП. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, водитель автомобиля «ВАЗ-21099″ выехал на «встречку», где столкнулся с «Ладой Приорой». В результате аварии водитель «ВАЗа» погиб на месте происшествия, а двое пассажиров «Лады Приоры» получили различные травмы и были доставлены в больницу.