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В аэропорту Ростова вынужденно приземлился самолет «Симферополь-Внуково»: для расследования создана спецкомиссия

9:57 Воскресенье, 23.07.2017

large_photo01 (1)Самолет вынужденно приземлился в аэрогавани донской столицы накануне, и сейчас все пассажиры достигли пункта назначения, на другом лайнере их доставили во Внуково, самолет только что приземлился.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь-Внуково совершил в субботу, 22 июля, вынужденную посадку в аэропорту Ростов-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации. В 18:15 самолет благополучно совершил посадку.

После посадки в донской аэрогавани, 167 пассажиров на автобусах доставили в Краснодар, откуда сегодня в 07:00 выполнен рейс в аэропорт Внуково.

Для расследования причин вынужденной посадки самолета создана специальная комиссия, говорится в официальном сообщении авиакомпании «Якутия»

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