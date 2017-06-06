В Аксае тушили крупный пожар

Сегодня днем на улице Гулаева в Аксае загорелся частный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, огонь вспыхнул в 14 часов. Пламя охватило крышу постройки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. На месте ЧП работали 12 пожарных и 4 единицы техники. Полностью ликвидировать возгорание специалистам удалось лишь к 6 вечера. Погибших и пострадавших нет. Причины выясняют следователи Госпожнадзора.