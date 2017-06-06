В Аксае тушили крупный пожар
21:02 Понедельник, 05.06.20172
Сегодня днем на улице Гулаева в Аксае загорелся частный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, огонь вспыхнул в 14 часов. Пламя охватило крышу постройки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. На месте ЧП работали 12 пожарных и 4 единицы техники. Полностью ликвидировать возгорание специалистам удалось лишь к 6 вечера. Погибших и пострадавших нет. Причины выясняют следователи Госпожнадзора.
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за такое количество времени не могли потушить пожар на 100 кв.м.!!!!!!! — это позор!!!!!!! И всё потому что приехала одна машина и та без воды!!!! и начали черпать воду из люка с водой… хозяин дома смотрел на это и плакал, на его глазах дом горел, который можно было спасти! но пожарная служба не подготовлена, команда «слабая» , машины стародревние, шланги поломанные!!!
Все ложь! Пожарные приехали через пятнадцать минут. Тушить особо не хотели. Хходили туда—сюда. Вся жизнь сгорела. Всем наплевать.