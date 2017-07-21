В Аксайском районе горел склад, есть пострадавший

Вечером 20 июля в одном из складских помещений, расположенных в Аксайском районе, произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, пламя охватило 15 кв. м. В результате пожара пострадал один человек, уточнили в ведомстве.