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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Аксайском районе горел склад, есть пострадавший

7:29 Пятница, 21.07.2017

Вечером 20 июля в одном из складских помещений, расположенных в Аксайском районе, произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, пламя охватило 15 кв. м. В результате пожара пострадал один человек, уточнили в ведомстве.

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