В Аксайском районе на М-4 «Дон» столкнулись «Скания» и «КамАЗ»
Утром 10 августа в Аксайском районе на 1035 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием грузовиков «Скания» и «КамАЗ». Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, в результате аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Сотрудники ГИБДД сейчас принимают меры по организации беспрепятственного проезда на данном участке дороги.
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