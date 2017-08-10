В Аксайском районе на М-4 «Дон» столкнулись «Скания» и «КамАЗ»

Утром 10 августа в Аксайском районе на 1035 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием грузовиков «Скания» и «КамАЗ». Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, в результате аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Сотрудники ГИБДД сейчас принимают меры по организации беспрепятственного проезда на данном участке дороги.