В Аксайском районе при пожаре пострадал мужчина

Днем 11 августа хуторе Александровка (СНТ Росинка) Аксайского района Ростовской области произошел пожар. На площади 4 кв. м горела хозпостройка. По информации пресс-службы регионального МЧС, есть один пострадавший.

Спасатели в очередной раз обращаются к жителям г. Ростова-на-Дону и Ростовской области с напоминанием о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. От этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».