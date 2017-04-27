В Аксайском районе столкнулись три большегруза, есть погибший

Крупная авария произошла на трассе М-4 «Дон». В Аксайском районе столкнулись сразу три большегруза. Водитель грузового автомобиля «Mercedes» врезался в «КамАЗ» и опрокинулся в кювет. Также перевернулся еще один грузовик — «Renault», который пытался уйти от столкновения с развернувшимся поперек дороги «КамАЗом». Мужчина, находящийся за рулем машины марки «Mercedes», погиб. Водитель и пассажир «Renault» получили травмы.