В Аксайском районе столкнулись три большегруза, есть погибший
Крупная авария произошла на трассе М-4 «Дон». В Аксайском районе столкнулись сразу три большегруза. Водитель грузового автомобиля «Mercedes» врезался в «КамАЗ» и опрокинулся в кювет. Также перевернулся еще один грузовик — «Renault», который пытался уйти от столкновения с развернувшимся поперек дороги «КамАЗом». Мужчина, находящийся за рулем машины марки «Mercedes», погиб. Водитель и пассажир «Renault» получили травмы.
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