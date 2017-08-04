В Азове спасли тонущую в Дону женщину

Накануне днем жительница Азова выплыла на судовой ход реки Дон и едва не утонула. Инцидент произошел в районе городского пляжа в запрещенном для купания месте. Периодически скрывающуюся под водой пловчиху заметили азовские спасатели на воде и помогли ей выбраться на сушу. От медицинской помощи женщина отказалась, сообщает пресс-служба Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море России.