В Азове задержали подозреваемых в ограблении велосипедиста
Как установили правоохранители, ночью 25-летний азовчанин подъехал к продуктовому ларьку на велосипеде, когда трое молодых людей напали на него. Применив физическую силу, они отобрали у потерпевшего велосипед, деньги и телефон. По горячим следам полицейские задержали подозреваемых, ими оказались местные жители 22-х, 21-го и 20-ти лет, последний ранее уже был судим за кражу. У них полицейские изъяли и вернули владельцу похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.