В Азове задержали подозреваемых в ограблении велосипедиста

Как установили правоохранители, ночью 25-летний азовчанин подъехал к продуктовому ларьку на велосипеде, когда трое молодых людей напали на него. Применив физическую силу, они отобрали у потерпевшего велосипед, деньги и телефон. По горячим следам полицейские задержали подозреваемых, ими оказались местные жители 22-х, 21-го и 20-ти лет, последний ранее уже был судим за кражу. У них полицейские изъяли и вернули владельцу похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.