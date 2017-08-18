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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Азовском районе тушат ландшафтный пожар

15:49 Пятница, 18.08.2017

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В Елизаветинском сельском поселении горит сухая растительность. Пожар тушат 60 человек и более 20 единиц техники, в том числе 3 вертолета и самолет-амфибия Бе-200. Есть угроза распространения огня на жилые дома.

Также ранее мы сообщали о пожаре, который бушует в Усть-Донецком районе.

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