В Азовском районе тушат ландшафтный пожар
В Елизаветинском сельском поселении горит сухая растительность. Пожар тушат 60 человек и более 20 единиц техники, в том числе 3 вертолета и самолет-амфибия Бе-200. Есть угроза распространения огня на жилые дома.
Также ранее мы сообщали о пожаре, который бушует в Усть-Донецком районе.
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