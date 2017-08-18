В Азовском районе тушат ландшафтный пожар

В Елизаветинском сельском поселении горит сухая растительность. Пожар тушат 60 человек и более 20 единиц техники, в том числе 3 вертолета и самолет-амфибия Бе-200. Есть угроза распространения огня на жилые дома.

Также ранее мы сообщали о пожаре, который бушует в Усть-Донецком районе.