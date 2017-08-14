В Батайске на территории исправительной колонии произошел пожар

Снимок экрана 2017-08-14 в 12.19.11Сегодня утром в Батайске в исправительной колонии №15 на открытой площадке загорелся мусор. Видео пожара в социальные сети выложили очевидцы. На кадрах видно, как над учреждением поднимается столб густого черного дыма. По данным пресс-службы донского Главка ФСИН России, в результате происшествия никто не пострадал. Административные здания остались целы. На этот час огонь потушен.