В Батайске сгорел склад хранения пластиковой пивной тары
В ночь на субботу в городе Батайске Ростовской области тушили крупный пожар. Горел склад хранения пластиковой пивной тары. Как сообщили в региональном МЧС, звонок о ЧП поступил на пульт дежурного вечером 23 декабря. Уже через полчаса после информации был объявлен ранг пожара «1 БИС».
Спустя более часа борьбы с пламенем, пожару присвоили третью категорию сложности. Локализовать огонь удалось только через несколько часов. Он успел распространиться на площадь в тысячу кв. метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь поздней ночью.
По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. Пожар тушили 68 человек личного состава, 24 единицы техники, в том числе от МЧС привлекались 49 человек личного состава и 19 единиц техники.
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