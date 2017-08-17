В Белокалитвинском районе бесследно исчезла девочка-подросток

Полиция Белокалитвинского района Ростовской области распространила ориентировку на без вести пропавшую Алину Осташкову, 2003 года рождения, которая 16 августа ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 158-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до пояса, глаза серо-голубые.

Была одета: джинсы синего цвета, футболка черного цвета с коротким рукавом, черная кепка, черные кеды с белой подошвой. При себе имела мобильный телефон.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8(86383) 69—3-18; 69-2-14; 8(988)948-97-00; 8(988) 517-29-06 или 02.