В Белокалитвинском районе произошло массовое ДТП с участием большегруза
По предварительным данным, у большегруза МАЗ отказали тормоза и он столкнулся со стоящими на запрещающий сигнал светофора транспортными средствами: двумя автобусами без пассажиров и шестью легковыми автомобилями. Инцидент произошел на 293-м километре М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский». В результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе один подросток. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.
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