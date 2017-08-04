В Белокалитвинском районе произошло массовое ДТП с участием большегруза

По предварительным данным, у большегруза МАЗ отказали тормоза и он столкнулся со стоящими на запрещающий сигнал светофора транспортными средствами: двумя автобусами без пассажиров и шестью легковыми автомобилями. Инцидент произошел на 293-м километре М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский». В результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе один подросток. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.