В Бурятии нашли группу ростовских туристов, все живы и здоровы
В Бурятии спасатели нашли группу ростовских туристов, которые накануне перестали выходить на связь. Об этом сообщает сайт МЧС по Иркутской области.
Ростовчан обнаружили во время обследования рек Восточных Саян. Люди находились в 40 километрах от начала маршрута. Путешественники в полном составе и в помощи не нуждается. От предложенной эвакуации отказались и продолжили свой путь.
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