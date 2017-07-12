В Бурятии нашли группу ростовских туристов, все живы и здоровы

В Бурятии спасатели нашли группу ростовских туристов, которые накануне перестали выходить на связь. Об этом сообщает сайт МЧС по Иркутской области.

Ростовчан обнаружили во время обследования рек Восточных Саян. Люди находились в 40 километрах от начала маршрута. Путешественники в полном составе и в помощи не нуждается. От предложенной эвакуации отказались и продолжили свой путь.