В Бурятии ведутся поиски туристической группы из Ростова-на-Дону

В Бурятии пропала туристическая группа из Ростова-на-Дону. Участники похода должны были связаться с родственниками еще 3 июля. Об этом сегодня сообщает сайт МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, накануне позвонила жена одного из туристов. Она сообщила, что восемь ростовчан собирались совершить спортивно-водный поход VI категории сложности. Время путешествия — с 17 июня по 20 июля. Связь с жителями донской столицы пропала в момент переезда на реку Китой через Иркутск.

«Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в аварийно-спасательных подразделениях, не имеет иных средств связи, кроме сотовых телефонов. Уже сейчас можно сказать, что руководителем группы и участниками допущены грубейшие нарушения при организации похода», — прокомментировал начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

В настоящее время спасателями проводится проверка информации через старших групп, которые двигаются по этому маршруту. В готовности находится аэромобильная группировка и авиация МЧС.