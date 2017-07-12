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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Бурятии возобновили поиск группы туристов из Ростова-на-Дону

9:04 Среда, 12.07.2017

В Бурятии возобновлены поиски группы ростовских туристов. Сегодня утром для этих целей задействовали вертолет. На борту Ми-8 находятся четыре спасателя, врач и сотрудник полиции. Кроме того, специалисты обследуют акваторию рек, чтобы установить местонахождение людей и оказать им необходимую помощь.

Напомним, восемь ростовчан не вышли в назначенное время на связь с родственниками. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Иркутской области накануне.

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