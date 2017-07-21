В Чалтыре потушили крупный пожар на кирпичном заводе

Под Ростовом-на-Дону произошел большой пожар. Накануне вечером в Чалтыре горел кирпичный завод. Пламя полыхало на площади более 1 тысячи 200 квадратных метров. На борьбу с огнем у спасателей ушло около 40 минут. Подробности ЧП Вестям рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 19 часов 30 минут поступила информация о возгорании. Огонь охватил площадь в 1 тысячу 200 квадратных метров. Горела кровля. В тушении участвовал 21 человек, а также было задействовано восемь единиц техники. Из-за возгорания произошло частичное обрушение кровли завода. В 20 часов 40 минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям Госпожнадзора», — прокомментировала сотрудник пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области Марина Чернявская.