В четырех районах Ростова задержали распространителей наркотиков

Сотрудники ППС в центре Ростова-на-Дону (Кировский район) задержали с поличным 28-летнего местного жителя. Он пытался спрятать наркотики — сделать так называемую «закладку».

Молодого человека досмотрели — у него обнаружили 10 пакетов наркотического вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон. Еще 20 пакетов нашли в различных тайниках на территории Кировского района. Также по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли приспособления для расфасовки наркотиков.

Кроме этого эпизода, в городе прошел ряд подобных задержаний: как сообщили в пресс-службе ведомства, по подозрению в сбыте «синтетики» задержали мужчин в Железнодорожном районе, а также в Пролетарском и Ленинском районах города Ростова-на-Дону.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.