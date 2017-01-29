В четырех районах Ростова задержали распространителей наркотиков
Сотрудники ППС в центре Ростова-на-Дону (Кировский район) задержали с поличным 28-летнего местного жителя. Он пытался спрятать наркотики — сделать так называемую «закладку».
Молодого человека досмотрели — у него обнаружили 10 пакетов наркотического вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон. Еще 20 пакетов нашли в различных тайниках на территории Кировского района. Также по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли приспособления для расфасовки наркотиков.
Кроме этого эпизода, в городе прошел ряд подобных задержаний: как сообщили в пресс-службе ведомства, по подозрению в сбыте «синтетики» задержали мужчин в Железнодорожном районе, а также в Пролетарском и Ленинском районах города Ростова-на-Дону.
В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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