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ПРОИСШЕСТВИЯ

В доме на проспекте Стачки в Ростове потушили пожар

11:07 Четверг, 02.02.2017

Утром 1 февраля в одном из жилых домов Советского района на проспекте Стачки произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области, площадь возгорания составила 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет, для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две машины спецтехники, сообщили в ведомстве.

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