В доме на проспекте Стачки в Ростове потушили пожар

Утром 1 февраля в одном из жилых домов Советского района на проспекте Стачки произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области, площадь возгорания составила 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет, для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две машины спецтехники, сообщили в ведомстве.