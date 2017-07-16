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ПРОИСШЕСТВИЯ

В донской столице опрокинулась фура. ВИДЕО

19:09 Воскресенье, 16.07.2017



В Ростове на пересечении улиц Малиновского и Доватора перевернулась фура.
По словам очевидцев водитель не справился с управлением при повороте на кольце. Сам водитель не пострадал.
Перевернутая фура продолжает оставаться на дороге. Движению автомобилей грузовик не мешает.

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