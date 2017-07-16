



В Ростове на пересечении улиц Малиновского и Доватора перевернулась фура.

По словам очевидцев водитель не справился с управлением при повороте на кольце. Сам водитель не пострадал.

Перевернутая фура продолжает оставаться на дороге. Движению автомобилей грузовик не мешает.