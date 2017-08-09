В донском ГУФСИН покушение на убийство осужденного оформили как несчастный случай
Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено первому заместителю начальника ГУФСИН России по Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. По версии следствия, подозреваемый вместе с сотрудниками Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИНа скрыли покушение на убийство осужденного, оформив его как несчастный случай.
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