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ПРОИСШЕСТВИЯ

В донском хуторе грабители напали на хозяина дома с молотком

13:53 Четверг, 09.02.2017

В хуторе Новокадамово Октябрьского района сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения. Так по данным пресс-службы донского управления МВД, двое мужчин 28 и 33 лет взломали затвор входной двери и проникли в дом. Хозяина ударили молотком, после этого похитили мобильный телефон и скрылись. Следствием установлено, что ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело.

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