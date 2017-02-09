В донском хуторе грабители напали на хозяина дома с молотком

В хуторе Новокадамово Октябрьского района сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения. Так по данным пресс-службы донского управления МВД, двое мужчин 28 и 33 лет взломали затвор входной двери и проникли в дом. Хозяина ударили молотком, после этого похитили мобильный телефон и скрылись. Следствием установлено, что ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело.