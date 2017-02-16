В ДТП на донской трассе пострадал несовершеннолетний пассажир
Сегодня, 16 февраля, на 1002 километре 70 метре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием двух иномарок.
По предварительным данным пресс-службы регионального главка МВД, водитель автомобиля «Хендай Акцент» (Hyundai Accent) не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего машина столкнулась с «Тойотой Камри» (Toyota Camry). В результате аварии пострадал пассажир 2001 года рождения. Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства происшедшего.
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