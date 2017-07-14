В ДТП на Кубани пострадали 8 человек из Ростовской области, в том числе 2 детей

Автобус, следовавший из Ростовской области на черноморское побережье, перевернулся сегодня ночью, в 2:40, в Кореновском районе Краснодарского края. Пострадали 8 человек, 6 доставлены в больницу, в том числе 2 детей.

По данному факту инспекторами ГИБДД ОМВД России по Кореновскому району Краснодарского края вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Результаты расследования ДТП находятся на контроле прокуратуры края.