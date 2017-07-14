В ДТП на Кубани пострадали 8 человек из Ростовской области, в том числе 2 детей
Автобус, следовавший из Ростовской области на черноморское побережье, перевернулся сегодня ночью, в 2:40, в Кореновском районе Краснодарского края. Пострадали 8 человек, 6 доставлены в больницу, в том числе 2 детей.
По данному факту инспекторами ГИБДД ОМВД России по Кореновскому району Краснодарского края вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Результаты расследования ДТП находятся на контроле прокуратуры края.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.