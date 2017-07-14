Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП на Кубани пострадали 8 человек из Ростовской области, в том числе 2 детей

13:51 Пятница, 14.07.2017

Автобус, следовавший из Ростовской области на черноморское побережье, перевернулся сегодня ночью, в 2:40, в Кореновском районе Краснодарского края. Пострадали 8 человек, 6 доставлены в больницу, в том числе 2 детей.

По данному факту инспекторами ГИБДД ОМВД России по Кореновскому району Краснодарского края вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Результаты расследования ДТП находятся на контроле прокуратуры края.

Еще темы рубрики

2222
14 июля 2017
В ДТП на Кубани пострадали 8 человек из Ростовской области, в том числе 2 детей
img_2422
14 июля 2017
На Кубани перевернулся пассажирский автобус из Ростовской области
13 июля 2017
Донская жатва перешагнула двухмиллионный рубеж
Снимок экрана 2017-07-12 в 15.36.14
12 июля 2017
Экс-полицейского, подозреваемого в убийстве, доставили в Ленинский суд. ВИДЕО

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.