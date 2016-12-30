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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП с участием большегруза погибли водитель и пассажирка ‘ВАЗа’

10:36 Пятница, 30.12.2016

Деблокировка пострадавшего при ДТПВ Песчанокопском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП. По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель автомобиля «ВАЗ-2110″ превысил допустимую скорость, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с грузовиком «Фредлайнер». В результате ДТП водитель и пассажирка «ВАЗа» погибли на месте происшествия. Инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.

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