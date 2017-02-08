Въезд в Батайск перекрыт из-за угрозы взрыва
Въезд в Батайск со стороны Ростова перекрыт. Как только что стало известно, сейчас в районе батайского торгового центра «Оранжерея» работают пожарные, полиция и кареты Скорой помощи. По предварительной версии, там обнаружено взрывное устройство. Всех водителей просят выбирать объездные пути. Информация уточняется.
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