Въезд в Батайск перекрыт из-за угрозы взрыва

Въезд в Батайск со стороны Ростова перекрыт. Как только что стало известно, сейчас в районе батайского торгового центра «Оранжерея» работают пожарные, полиция и кареты Скорой помощи. По предварительной версии, там обнаружено взрывное устройство. Всех водителей просят выбирать объездные пути. Информация уточняется.