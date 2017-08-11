В городе Новочеркасске полицейские прикрыли наркопритон
В городе Новочеркасске полицейские прикрыли наркопритон. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, подозреваемые 48-летний мужчина и 45-летняя женщина предоставляли свою жилплощадь наркозависимым для употребления запрещенного вещества «дезоморфина». Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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