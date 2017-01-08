В Гуково разыскивают пропавшую без вести девушку
Полицией Гуково разыскивается без вести пропавшая Лазуренко Александра 1999 года рождения.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост около 150 сантиметров, волосы короткие светло-русого цвета, глаза голубые. В день исчезновения была одета в плащ красного цвета, бело-красную вязаную шапку, черные брюки, обута в резиновые сапоги зеленого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщите по телефонам: 8 (863) 615-46-46, 8 (863) 615-17-02, 8 (863) 615-20-20 или «02″.
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