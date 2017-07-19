В хуторе Свободный в ДТП погиб несовершеннолетний пешеход
Вчера в хуторе Свободный Целинского района 33-летний водитель автомобиля ИЖ-2715 сбил идущего вдоль дороги 12-летнего ребенка. Трагедия произошла около 9 часов вечера, когда мальчик возвращался домой от родственников. От полученных травм ребенок скончался. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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