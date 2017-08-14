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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кагальницком районе задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля

15:50 Понедельник, 14.08.2017

20-летний житель Кагальницкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал и поджег чужой «ВАЗ-2107″. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

По данным ведомства, местная жительница оставила во дворе свою машину. Она забыла в салоне автомобиля ключи зажигания. Этим воспользовался 20-летний мужчина.

Он угнал «ВАЗ», но не справился с управлением и съехал в канаву. Для того, чтобы скрыть следы преступления злоумышленник облил «ВАЗ» бензином и поджег его. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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