В Кагальницком районе задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
20-летний житель Кагальницкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал и поджег чужой «ВАЗ-2107″. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МВД.
По данным ведомства, местная жительница оставила во дворе свою машину. Она забыла в салоне автомобиля ключи зажигания. Этим воспользовался 20-летний мужчина.
Он угнал «ВАЗ», но не справился с управлением и съехал в канаву. Для того, чтобы скрыть следы преступления злоумышленник облил «ВАЗ» бензином и поджег его. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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