В Константиновске при пожаре на летней кухне погиб человек
Накануне вечером, в городе Константиновск произошел пожар на летней кухне. В результате погиб один человек. Огонь охватил площадь 6 квадратных метров. Пожарным удалось полость ликвидировать возгорание менее, чем за 15 минут. В тушении участвовали 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
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