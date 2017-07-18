В Константиновске при пожаре на летней кухне погиб человек

Накануне вечером, в городе Константиновск произошел пожар на летней кухне. В результате погиб один человек. Огонь охватил площадь 6 квадратных метров. Пожарным удалось полость ликвидировать возгорание менее, чем за 15 минут. В тушении участвовали 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.