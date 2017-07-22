В Константиновском районе местного жителя подозревают в убийстве 9-летней соседки
В Константиновском районе полицейские задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 9-летней девочки, которая проживала по соседству. Ранее ее мать заявила об исчезновении дочери, а этим утром полицейские нашли тело ребенка с признаками удушения. По горячим следам правоохранители задержали мужчину, проживающего по соседству с потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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