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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Красном Сулине 3-летняя девочка выпала из окна пятого этажа

13:08 Среда, 12.07.2017


В Красном Сулине выясняют обстоятельства гибели 3-летнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе донского управления Следственного комитета, трагедия произошла 11 июля.

Девочка залезла на табурет, затем на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Преграда не выдержала, и малышка упала с высоты пятого этажа. Она получила тяжелые травмы, из-за которых скончалась в больнице.

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В Красном Сулине 3-летняя девочка выпала из окна пятого этажа

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