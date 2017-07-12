В Красном Сулине 3-летняя девочка выпала из окна пятого этажа
В Красном Сулине выясняют обстоятельства гибели 3-летнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе донского управления Следственного комитета, трагедия произошла 11 июля.
Девочка залезла на табурет, затем на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Преграда не выдержала, и малышка упала с высоты пятого этажа. Она получила тяжелые травмы, из-за которых скончалась в больнице.
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