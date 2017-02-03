В Красносулинском районе бабушка и внучка отравились газом
В хуторе Платово Красносулинского района 60-летняя женщина и ее 8-летняя внучка отравились окисью углерода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. По предварительной информации, причиной отравления жительниц хутора стала газовая печь.
«В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия и тел погибших. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.
В «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» опровергли информацию об отравлении газом.
«Хутор Платов в Красносулинском районе не газифицирован. Гибель жителей не связана с отравлением окисью углерода в результате работы газовой печи. Угарный газ может образовываться в результате горения любого топлива, в том числе и твердого», — сообщил главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Юрий Казбек.
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