В Красносулинском районе сгорело два автобуса

Сегодня утром в Красносулинском районе сгорели сразу два автобуса. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Примерно в 10 часов утра возгорание произошло в моторном отсеке рейсового автобуса «Белая Калитва — Ейск». В этот момент в машине находилось 22 пассажира. Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Людей пересадили на другой транспорт, который следовал в Ростов. Во втором случае пожар возник в рейсовом «ПАЗике». По данным спасателей, возгорание произошло в результате ДТП. Прибившие на место пожарные быстро ликвидировали огонь. Пострадавших нет.