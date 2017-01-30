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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Красносулинском районе сгорело два автобуса

14:49 Понедельник, 30.01.2017

Сегодня утром в Красносулинском районе сгорели сразу два автобуса. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Примерно в 10 часов утра возгорание произошло в моторном отсеке рейсового автобуса «Белая Калитва — Ейск». В этот момент в машине находилось 22 пассажира. Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Людей пересадили на другой транспорт, который следовал в Ростов. Во втором случае пожар возник в рейсовом «ПАЗике». По данным спасателей, возгорание произошло в результате ДТП. Прибившие на место пожарные быстро ликвидировали огонь. Пострадавших нет.

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