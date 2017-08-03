В Красносулинском районе задержали мужчину, который напал с ножом на знакомого
В Красносулинском районе задержали мужчину, который напал на знакомого с ножом. Как выяснили правоохранители, потерпевший шел домой, когда к нему подошел его знакомый. Между мужчинами возник конфликт и подозреваемый 57-летний местный житель ударил потерпевшего ножом. Через час полицейские задержали нападавшего. Заведено уголовное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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