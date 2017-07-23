В Красносулинском районе задержаны два человека, находящихся в федеральном розыске
Об этом стало известно сегодня. Полицейские задержали 41-летнюю женщину и 30-летнего мужчину, которые находились в федеральном розыске. Как говорится в официальном сообщении пресс-службы главного управления МВД РФ по Ростовской области, задержанные скрывались от суда, пытались избежать уголовной ответственности «за совершение деяний, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»». Сейчас задержанные заключены под стражу.
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