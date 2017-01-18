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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Куйбышево ветинспекторы обнаружили у украинцев свинину без документов

10:39 Среда, 18.01.2017

В автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» сотрудники ветеринарной инспекции задержали два автомобиля, въезжавших в Ростовскую область. При досмотре транспортных средств было обнаружено около 31 килограммов свинины и мяса птицы. Сопроводительные документы на мясную продукцию у водителей отсутствовали.
«Ветеринарные сопроводительные документы выдаются специалистами государственной ветеринарной службы на все виды продукции животного происхождения. Именно ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода», — сообщает управление Россельхознадзора по Волгоградской, Ростовской, Астраханской областям и республике Калмыкия.
Сотрудники ветинспекции приняли решение вернуть сомнительную продукцию обратно на Украину.

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Петя 18.01.2017

У украинцев без документов даже сами украинцы.