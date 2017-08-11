В Мартыновском районе 7-летний мальчик погиб от удара электрическим током
В Мартыновском районе по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, в настоящее время устанавливаются виновные, а также выясняются все обстоятельства случившегося.
По данным ведомства, трагедия произошла 8 августа в слободе Большая Орловка. Во дворе частного дома 7-летний мальчик встал ногами на металлическую крышку колодца, которая был под напряжением из-за замыкания с электрическим проводом. Попав под воздействие тока ребенок скончался на месте.
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