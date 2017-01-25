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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Мартыновском районе Ростовской области сгорел цех

14:14 Среда, 25.01.2017

Днем 24 января в слободе Большая Орловка (Мартыновский район) в цеху на улице Красноармейской произошел крупный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, пламя охватило 250 кв. м. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Пожар тушили несколько часов, уточнили в ведомстве.

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