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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Миллерове произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие

14:47 Воскресенье, 23.07.2017

Автоавария произошла в районе дома №3 на улице Российской. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, 1998 года рождения, при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом Real под управлением водителя 1992 года рождения. В салоне автобуса находились 7 пассажиров.
В результате ДТП водитель автомобиля Kia и пассажир автобуса, 1958 года рождения, доставлены в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает главное управление МВД России по Ростовской области.

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