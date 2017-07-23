В Миллерове произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие

Автоавария произошла в районе дома №3 на улице Российской. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, 1998 года рождения, при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом Real под управлением водителя 1992 года рождения. В салоне автобуса находились 7 пассажиров.

В результате ДТП водитель автомобиля Kia и пассажир автобуса, 1958 года рождения, доставлены в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает главное управление МВД России по Ростовской области.