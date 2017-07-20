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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Миллеровском районе местный житель помог задержать контрабандиста

12:35 Четверг, 20.07.2017

Недалеко от населенного пункта Рогалик Миллеровского района благодаря бдительности местного жителя, участника добровольной народной дружины, пограничники задержали гражданина Украины, который пытался перегнать на территорию России 12 голов крупно-рогатого скота. Также удалось выявить и двух встречающих контрабанду граждан России, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ Росси.
На Дону добровольные народные и казачьи дружины есть почти в каждом приграничном населенном пункте. Только за первые 6 месяцев этого года они помогли выявить более 200 нарушителей — это 10% от всех задержаний Пограничного управления.

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