В Миллеровском районе местный житель помог задержать контрабандиста
Недалеко от населенного пункта Рогалик Миллеровского района благодаря бдительности местного жителя, участника добровольной народной дружины, пограничники задержали гражданина Украины, который пытался перегнать на территорию России 12 голов крупно-рогатого скота. Также удалось выявить и двух встречающих контрабанду граждан России, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ Росси.
На Дону добровольные народные и казачьи дружины есть почти в каждом приграничном населенном пункте. Только за первые 6 месяцев этого года они помогли выявить более 200 нарушителей — это 10% от всех задержаний Пограничного управления.
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